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بحضور المفتي السابق.. جلسة صلح تنهي خصومة 25 عامًا بين قبيلتين فى البحيرة

05:46 م الخميس 03 أبريل 2025
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    اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق
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    جلسة صلح بالبحيرة
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    الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية السابق
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    اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق
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    مفتي الجمهورية السابق ووزير التنمية المحلية الأسبق
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    جلسة صلح بالبحيرة
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    جلسة صلح بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

أقيمت اليوم الخميس، مراسم جلسة صلح بين قبيلتي البراهمة والصناقرة، بعزبة المقرحي بمنطقة جزائر عيسي، بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة.

جاء ذلك عقب تدخل وسطاء الخير وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، لإنهاء خصومة ثأرية استمرت لأكثر من 25 عامًا، وراح ضحيتها 3 أشخاص من القبيلتين.

شهد الجلسة، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، وعدد من القيادات الشعبية، وحشد غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

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جلسة صلح تنهي خصومة قبيلتي البراهمة والصناقرة جلسة صلح بين قبيلتين محافظة البحيرة صلح قبيلتي البراهمة والصناقرة
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