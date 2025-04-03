طبيب يرفض علاج مواطن تعرض لـ"لدغة عقرب" في أسوان.. وقرار عاجل من المحافظ

أسوان - إيهاب عمران:

أمر اللواء د. إسماعيل كمال محافظ أسوان بفتح تحقيق عاجل في واقعة إهمال طبي بمستشفى أسوان الجامعي، بعد تلقي بلاغ عن امتناع الفريق الطبي عن تقديم العلاج اللازم لمواطن تعرض للدغة عقرب.

ووفقاً للبلاغ، امتنع الطبيب المناوب بقسم الاستقبال عن إعطاء المصاب مصل العقرب رغم توفره، وطالبه بإحضار الحقنة من صيدلية خارج المستشفى، ثم رفض إعطائها له بحجة أن هذه المهمة من اختصاص الممرض غير المتواجد وقتها.

وشدد المحافظ على ضرورة إحالة نتائج التحقيق إليه شخصياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مقصر، مؤكداً أن الواقعة تأتي ضمن سلسلة شكاوى تتعلق بجودة الخدمات الطبية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ حل عدد من المشكلات الخدمية العاجلة، منها: مشكلات الصرف الصحي بمناطق "المحمودية" و"بركة الدماس"، وقضايا النظافة العامة، وحالات التعديات والإشغالات.

وأكد المحافظ على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، باعتبارها أولوية قصوى لتخفيف معاناتهم وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.