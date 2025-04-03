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نقل مسؤولين وإحالة مخالفين للنيابة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية

02:20 م الخميس 03 أبريل 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نقل المختصين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تعدى عدد من المواطنين على الأراضي الزراعية، وإحالة المتعدين للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات مؤكدًا أن ملف التعديات خط أحمر لن يتم التهاون فيه.

وأشار المحافظ إلى أنه تمت الإزالة الفورية لـ 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بحوض السنطة الغربية بقرية شبرا باص بمركز ومدينة شبين الكوم بإجمالي مساحة 431م2، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية باستمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف وكافة أشكال التعديات وتكثيف الحملات المرورية وعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه وبشكل يومي موقف التعديات المخالفة ومؤشرات الأداء بمنظومة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة، مشددًا على استمرار شن الحملات المكثفة لتنفيذ الإزالات الفورية والتعامل بحزم وحسم مع كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بأرجاء المحافظة.

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التعدي على الأراضي الزراعية المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون
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