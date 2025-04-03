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كان بيعدي من المزلقان.. مصرع طالب أسفل عجلات القطار في قنا

08:15 ص الخميس 03 أبريل 2025

جثة_ أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مروره بالموتوسيكل على مزلقان غير شرعي في محطة فرشوط، شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا من هيئة الإسعاف، بوقوع حادث قطار اصطدم بطالب خلال مروره بالموتوسيكل في فرشوط.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة والفحص مصرع "رمضان. ر .ع"، 16 عامًا، طالب ومقيم في بندر فرشوط، خلال مروره بالموتوسيكل على مزلقان غير شرعي بالقرب من محطة فرشوط صدمه القطار، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

كما تم التحفظ على الموتوسيكل الذي تحول إلى قطع خردة بسبب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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