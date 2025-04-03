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تصادم قطار بلودر خاص بمجلس مدينة سمنود في الغربية- صور

02:03 ص الخميس 03 أبريل 2025
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    تصادم قطار
  • عرض 4 صورة
    تصادم قطار
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الغربية- مروة شاهين:

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية، تصادم قطار "طنطا- المنصورة"، بلودر نظافة خاص بمجلس المدينة، دون اصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بتصادم قطار "طنطا- المنصورة" بلودر نظافة خاص بمجلس مدينة سمنود.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من الفحص والمعاينة تصادم قطار "طنطا- المنصورة" بلودر نظافة خاص بمجلس مدينة سمنود، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد، تعطل بشكل مفاجئ، وحاول سائق القطار تهدئة سرعته، لكنه لم يتمكن من الوقوف بشكل كامل.

أدى ذلك إلى حدوث تلفيات في اللورد، وتعطل حركة القطارات لمدة 20 دقيقة فقط، وتم تيسير الحركة وإعادتها مرة أخرى.

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