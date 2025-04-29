المنيا ترفع الاستعدادات القصوى تحسبًا للطقس السيء غدًا

المنيا – جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استعدادًا لموجة الطقس السيئ المتوقعة غدًا الأربعاء 30 أبريل، بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي توقعت تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني يصاحبه رياح نشطة محملة بالأتربة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن سرعة الرياح قد تتراوح ما بين 40 و60 كم/س، مع هبّات قوية تصل إلى 80 كم/س، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، خصوصًا الطرق الصحراوية والزراعية.

وأكد المحافظ على جاهزية فرق الطوارئ وغرف العمليات، داعيًا إلى التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمواجهة أية تداعيات محتملة، كما شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وناشد كدواني المواطنين بتوخي الحذر، لاسيما الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، وتجنب التواجد في محيط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية أثناء العاصفة. كما دعا سائقي المركبات إلى تخفيض السرعة والحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق المفتوحة حفاظًا على سلامة الجميع.