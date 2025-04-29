"جامعة الأقصر الأهلية" صرح تعليمي جديد.. تعرف على التخصصات المتاحة وشروط الالتحاق

الأقصر- محمد محروس:

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالتوسع في التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات الأهلية في تطوير المنظومة التعليمية، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية جديدة تحمل اسم "جامعة الأقصر الأهلية"، لتبدأ الدراسة بها رسميًا العام الجامعي المقبل.

تقع جامعة الأقصر الأهلية في مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، المدينة التاريخية العريقة التي تُعد مركزًا للثقافة والحضارة. ويُنظر إلى الجامعة باعتبارها ركيزة جديدة في مسيرة تطوير الصعيد، عبر توفير تعليم جامعي متطور يراعي معايير الجودة العالمية ويواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تضم الجامعة أربع كليات نوعية تم اختيارها بعناية، لتلبي الاحتياجات الاقتصادية والثقافية للمنطقة، وتواكب التحولات التكنولوجية والمجتمعية الحديثة:

كلية السياحة والآثار: تُمثل الأقصر أحد أبرز المقاصد السياحية والأثرية في العالم، ما يجعل هذه الكلية خيارًا منطقيًا واستراتيجيًا. تقدم الكلية برامج تعليمية متقدمة وتدريبًا عمليًا يعزز قدرات الطلاب على التعامل مع تحديات قطاع السياحة، كالتسويق السياحي، والحفاظ على التراث، والإدارة الفندقية.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: لمواكبة الثورة الرقمية والتحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا، تقدم الكلية برامج أكاديمية في علوم البيانات، البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، بهدف إعداد خريجين قادرين على قيادة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

كلية اللغات والعلوم الإنسانية: تسهم هذه الكلية في إعداد كوادر متخصصة في الترجمة، اللغات، والدراسات الثقافية، مع التركيز على اللغات الحية المطلوبة في سوق العمل، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الخريجين في مجالات الإعلام، السياحة، والتعليم الدولي.

كلية الفنون والتصميم: تهدف إلى صقل المواهب الفنية في مجالات التصميم الجرافيكي، الديكور، الفنون التطبيقية، والأزياء، من خلال مناهج تركز على الإبداع، وتنمية الحس الفني، وربط الدراسة بالاحتياجات العملية لسوق العمل.

من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي لاحقًا شروط القبول والتسجيل، والتي ستكون متوافقة مع ما هو معمول به في بقية الجامعات الأهلية المصرية، وتشمل اجتياز اختبارات القبول والتقديم عبر منصة التنسيق الموحد للجامعات الأهلية.

وتصنف الجامعات الأهلية ضمن الجامعات غير الهادفة للربح، حيث يعاد ضخ عوائدها في تطوير البنية التحتية، والتقنيات التعليمية، والتوسع في التخصصات المستقبلية، ما يعزز من جودة العملية التعليمية.

في تعليقها على القرار، رحبت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، بإنشاء الجامعة، مؤكدة أنه "يمثل نقلة نوعية للأقصر والصعيد عمومًا، ويعزز مكانة المدينة كمركز للعلم إلى جانب كونها مدينة تاريخية". وأضافت أن "التخصصات المختارة ترتبط بشكل مباشر بفرص التنمية في المنطقة، سواء في مجالات السياحة أو التكنولوجيا أو الفنون".

وأكدت عبد الجليل أن الجامعة ستتبنى أحدث نظم التعليم الجامعي، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددة على أن بيئة التعلم ستكون محفزة على الابتكار، وتراعي الجوانب العملية والتطبيقية.

يأتي إنشاء جامعة الأقصر الأهلية ضمن خطة الدولة لإطلاق عدد من الجامعات الأهلية في مختلف المحافظات، مثل جامعة القاهرة الأهلية وجامعة كفر الشيخ الأهلية، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، وتقليل الفجوة الجغرافية بين المركز والأطراف.

كما يعكس المشروع الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم الجامعي، وثقة أولياء الأمور والطلاب في نمط الجامعات الأهلية التي تجمع بين الجودة والمرونة والتكلفة المناسبة.

