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الأخ قتل شقيقه.. مقتل شاب وإصابة زوجته في مشاجرة بسوهاج

02:00 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل شاب وأصيب زوجته في مشاجرة استخدم فيها السلاح الأبيض، بسبب خلافات أسرية ومالية بين أشقاء، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين دائرة مركز شرطة العسيرات.

وتبين من التحريات الأولية وقوع المشاجرة بين طرف أول "إبراهيم ع ا" 38 عامًا، عامل، مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له، وزوجته "أنوار م" 33 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، وطرف ثان شقيق الأول "أحمد ع ا" 35 عامًا، عامل، وزوجة شقيقهما "شادية م ا" 30 عامًا، ربة منزل.

الطرفان مقيمان بذات الناحية وفي ذات المسكن، وتم ضبط طرفي المشاجرة، بحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "سكين"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلافات أسرية ومالية فيما بينهما حول الميراث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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الأخ قتل شقيقه مقتل شاب مشاجرة سوهاج
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