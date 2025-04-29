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حملت سفاحا من عمها.. ضبط وإحضار طبيب متهم بإجهاض طالبة إعدادي في الفيوم

01:48 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

ضبط طبيب

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الفيوم- حسين فتحى:

قررت نيابة بندر الفيوم، ضبط وإحضار مدير مركز نساء وتوليد على خلفية اتهامه بإجهاض فتاة عمرها 16 عاماً - طالبة بالصف الثالث الإعدادي.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم أول بقيام طبيب نساء وتوليد وصاحب مركز طبى متخصص فى هذا المجال بإجراء عملية إجهاض، دون إخطار أجهزة الأمن.

وكشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجى رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن الفتاة حملت بسبب علاقة آثمة مع عمها داخل منزلها بمنطقة النويري بمدينة الفيوم، وأن عمتها المقيمة بقرية طبهار بمركز أبشواى هي التي اصطحبتها لمركز النساء والتوليد وذلك خشية ظهور آثار الحمل ويتسبب لعائلتها فى فضيحة.

وكان شباب منطقة النويرى بمدينة الفيوم، أنقذوا الطفلة ضحية عملية الإجهاض من الانتحار بعد أن ألقت نفسها فى مياه بحر سنورس الذي يمر من أمام منزلها، بعد اكتشاف الواقعة.

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ضبط وإحضار طبيب إجهاض طالبة إعدادي الفيوم
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