أوكرانيا تقدم عرضًا مضادًا لهدنة بوتين المؤقتة

لندن - (د ب أ)

ردت أوكرانيا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بعرض مضاد لوقف إطلاق نار فوري وطويل الأمد.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها على موقع "إكس" "إذا كانت روسيا تريد حقا السلام، فيجب أن توقف إطلاق النار على الفور".

وقال إن أوكرانيا مستعدة لدعم وقف دائم ومستقر وشامل لإطلاق النار، لكن أي هدنة أولية يجب أن تستمر لمدة 30 يوما على الأقل ولا تغطي فقط فترة العرض العسكري لموسكو.

وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق من جانب واحد عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 8 وحتى 10 مايو.

وقال بيان الكرملين إن روسيا تتوقع أن تلتزم أوكرانيا بهذا، وإلا فإنها سترد على إطلاق النار.

وفي 9 مايو، ستستضيف موسكو موكب النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء، حيث يتوقع بوتين حضور أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة.

وقد أعرب فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن عرض موسكو، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي أوضح أنه يريد وقفا دائما لإطلاق النار.