غدًا.. قطع التيار الكهربائي عن 10 مناطق بطور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الثلاثاء، عن عدد من مناطق المدينة، ضمن أعمال الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت الوحدة المحلية، في بيان لها اليوم، أن برنامج الصيانة سيستمر لمدة 4 ساعات ونصف، بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 3:00 عصرًا.

وأشار البيان إلى أن المناطق التي ستتأثر بقطع التيار تشمل: حي الأمل، المنشية بالكامل، حي الزهور، التأهيل المهني، دار العاملين، شارع مركز الشباب، مسجد المنشية، مسجد الحق المبين، السنترال، والحماية المدنية، إضافة إلى المحلات والأفران والمدارس الواقعة ضمن نطاق هذه المناطق.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية حتى استقرار التيار الكهربائي بشكل كامل.