قرار رسمي.. الموافقة على تخصيص أراضِ لإقامة مشروعات خدمية ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، على تخصيص بعض قطع أراض ومساحات أملاك دولة و تبرعات، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام في قطاعات خدمية متنوعة.

حيث وافق المجلس على تخصيص 2500 متر مربع تبرع لإقامة معهد ديني أزهري للفتيات، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 6320 متراً مربعاً لإقامة مجمع معاهد أزهرية بالواسطى .

كما وافق المجلس على طلب جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، بتخصيص قطعتي أرض لإقامة منافذ بيع منتجات الغذائية الأولى بمساحة 1215 متر مربع أملاك دولة ببندر الواسطى، وأخرى بمساحة 100 متر ملك الوحدة المحلية بجوار موقف بني سويف والعمارات السكنية بمدينة الفشن، فضلا عن الموافقة على تعديل قرار المجلس المتضمن تخصيص مساحة 2723 متراً لإقامة معهد ديني أزهري ابتدائي للفتيات بناحية هربشنت مركز ببا، لتصبح المساحة المُخصصة لهذا الغرض 2422 متراً.

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء وزارات، ومديري عموم المديريات، والمصالح الحكومية.