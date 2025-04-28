وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد مشروع الـ30 مليون بيضة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمشروع الـ30 مليون بيضة مائدة بمدينة الخانكة، وذلك بين محافظة القليوبية وشركة أبو دنقل للأسمدة والحبوب، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع على العقد من محافظة القليوبية اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وصابر صلاح أبو دنقل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو دنقل للأسمدة والحبوب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني، والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري، وبلال سعيد المدير التنفيذي للشركة، ومحمد علي مدير المبيعات، وحسام عبدالجواد المدير المالي والإداري.

ومن جانبها أكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات وتحقيق الأمن الغذائي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق المحلية وخدمة المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظات في مختلف القطاعات الحيوية بما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة بتلك المشروعات بالإضافة إلى حسن إدارتها وتشغيلها.

ومن جانبه أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن خالص تقديره لدعم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتواصلها الدائم لحل كافة المشكلات المتعلقة بالمحافظة، معرباً عن سعادته بتوقيع عقد مشروع البيض لتحقيق قيمة مضافة للمحافظة، حيث أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الداجني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل مشاريع تربية الدواجن ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات البيطرية اللازمة للمربين.

ومن جانبه تقدم صابر صلاح بخالص شكره لوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية على الثقة الكبيرة التي أولوها للشركة والتي تعتبر من أكبر الشركات الوطنية في مجال استيراد الحبوب وخامات الأعلاف وتملك مصنع مجهز بأحدث وأفضل المعدات والتكنولوجية الألمانية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تسعى لتوفير فرص عمل جديدة للشباب من أبناء المحافظة والعمل على تدريب العاملين الموجودين ومضاعفة الطاقة الانتاجية للمشروع وزيادة الاستثمارات وجعل المشروع بداية لاستثمارات الشركة والتعاون مع عدد جديد من المحافظات، كما سيتم في إطار المشروع إنشاء وحدة بيوجاز للمساهمة في توفير الطاقة.