إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب 3 أشحاص، إثر التعدي عليهم بالضرب من آخرين في نجع أبوعرب، قرية أولاد نجم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، والدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف نشوب مشاجرة بين طرفين في قرية أولاد نجم مركز نجع حمادي.

وتبين بعد الفحص إصابة 3 أشخاص إثر التعدي عليهما بالضرب بالعصا الشوم في قرية أولاد نجم مركز نجع حمادي، تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.