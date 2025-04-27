محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات محدودة بين رؤساء ونواب الأحياء والمراكز

الدقهلية - رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

وأكد المحافظ أن الحركة تستهدف شغل الأماكن الشاغرة والناتجة عن الحركة الأخيرة التي أجرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتولي اللواء عماد عبدالله ، سكرتيرا عاما لمحافظة الدقهلية، واللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد.

وأضاف مرزوق، أن الحركة تأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للمجتهدين من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء المجتهدين وتصعيدهم لتولي مواقع وظيفية أعلى، كما تحقق التدوير الوظيفي والإستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة بالوحدات المحلية.

وقال مرزوق إن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين.

وتابع محافظ الدقهلية أن الحركة تأتي أيضا لتحقيق مبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

تضمنت الحركة ندب أحمد محمد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين، ومحمد أمين الدمرداش رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، والسعيد أحمد محمد أحمد نائب رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي شرق المنصورة، وطارق جاد ابراهيم شحاته نائب رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، وأحمد ماهر طه محمود نائب رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة.