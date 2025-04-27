النقل الثقيل اعتلى سيارة الضحايا.. 16 مصابًا حصيلة تصادم "تريلا" و"ميكروباص" بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي في اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية إلى 16 مصابًا، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بأخرى ميكروباص، وقد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بإصابة 16 مواطنًا في حادث تصادم وانقلاب بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وحافلة ميكروباص على الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بلبيس.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين اعتلاء سيارة النقل الثقيل لسيارة الميكروباص.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن إحدى السيارتين كانت تسير عكس الاتجاه، ما تسبب في وقوع الحادث وإصابة 16 شخصًا كانوا على متن الميكروباص.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية الضرورية.

وتحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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