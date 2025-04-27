كارثة على الإقليمي.. سيارة نقل ثقيل تعتلي ميكروباصًا وتوقع إصابات بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة الشرقية، في اتجاه بلبيس، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالحادث، الذي وقع بين مركبة نقل ثقيل وحافلة ميكروباص كانت تسير على الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بلبيس.

باشرت فرق الإسعاف نقل المصابين فور وصولها إلى مكان الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.