طلاب إعلام بني سويف يطلقون مبادرة لتحسين الذوق العام

بني سويف - حمدي سليمان:

أطلق طلاب كلية بجامعة بني سويف مبادرة بعنوان "وقار"، لتحسين ورفع الذوق العام في جميع المجالات، والتعاملات اليومية، وتحسين السلوكيات اللفظية وغير اللفظية في المجتمع، وترسيخ القيم الأخلاقية والإحترام المتبادل.

ومن جانبه أوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن المبادرة جرى اختيارها ضمن أفضل المبادرات في مصر التي تعمل على تعزيز القيم المجتمعية، وترسيخ القيم الأخلاقية والاحترام المتبادل، ونشر الوعي بتلك القيم من خلال المؤسسات التعليمية والبرامج التثقيفية، وتسليط الضوء على دور الإعلام لتعزيز السلوكيات الإيجابية والقيم المجتمعية من خلال المحتوى البنّاء.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الاختيار يعكس الجهود المبذولة في دعم المبادرات الهادفة التي تُحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع.