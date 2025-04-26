50 ألف شاب يحتفلون بذكرى تحرير سيناء في مراكز الشباب بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت مراكز الشباب والرياضة الإسكندرية حضورًا واسعًا تجاوز 50 ألف مشارك من الشباب والفتيات وأسرهم، ضمن الاحتفالات بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، المقامة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية المديرية لتعزيز دور مراكز الشباب كمحاضن ثقافية ورياضية وتنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء وعي الأجيال القادمة.

وأضافت الشريف في تصريح صحفي اليوم السبت؛ أن الاحتفالات لهذا العام تجسد قيمة تحرير سيناء كملحمة وطنية خالدة تعكس تلاحم الجيش والشعب، وأن سيناء ستظل رمزًا للصمود والبطولة؛ لافتة إلى أن الاحتفالات هدفت إلى غرس قيم الوطنية وتعزيز وعي الأجيال الصاعدة بتاريخ مصر وتضحيات أبنائها لاستعادة أرضها وكرامتها.

وتزينت مراكز الشباب في الإسكندرية خلال الفعاليات بأعلام مصر، بينما صدحت الأناشيد الوطنية في أجواءةاحتفالية، وتضمنت الاحتفالات رفع العلم المصري بشكل موحد بجميع المراكز، إلى جانب أنشطة فنية وثقافية وأمسيات وطنية، عكست روح الفخر والاعتزاز بذكرى ستبقى مصدر إلهام متجدد لكل مصري.