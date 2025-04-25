قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا.. والشركة توفر سيارات متنقلة

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن عدة مناطق غرب المحافظة، غدًا السبت، وذلك بسبب البدء في إحلال وتجديد خط مياه رئيسي استعدادًا لموسم الصيف.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، سيجري قطع المياه عن مناطق " الدخيلة، العجمي، الكيلو 21"، بدءاً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهر الغد، كمرحلة أولى.

وأشار البيان إلى أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع بدء المرحلة الأولى من خطة الإحلال والتجديد للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بمحطة المنشية 1، وذلك في إطار حرص الشركة على تقديم خدمة مميزة خلال شهور الصيف.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، منوهة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الإحلال والتجديد وسيجري توفير سيارات للمياه عند الحاجة.