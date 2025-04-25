حريق شارع البوستة بالزقازيق.. 12 سيارة إطفاء و7 إسعاف وهذه حصيلة المصابين -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

استنفرت قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية جهودًا مكثفة للسيطرة على حريق هائل اندلع في محل تجاري أسفل عقار مكون من ثلاثة طوابق بشارع البوستة، قلب مدينة الزقازيق. وقد تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء للتعامل مع النيران، بالإضافة إلى 7 سيارات إسعاف تحسبًا لوقوع إصابات.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم في محل تجاري يقع بعقار من ثلاثة طوابق بشارع البوستة. وعلى الفور، توجهت القوات المتخصصة إلى موقع الحادث.

وقد دفعت الحماية المدنية بتعزيزات كبيرة قوامها 12 سيارة إطفاء تمكنت في وقت لاحق من إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل. كما قامت هيئة الإسعاف بالدفع بـ 7 سيارات إسعاف كإجراء احترازي تحسبًا لوجود مصابين.

وأسفر الحريق عن إصابة ثلاثة أشخاص بحالات اختناق جراء استنشاق الأدخنة، حيث قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وجرت عمليات التبريد لموقع الحريق لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وتحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وحصر حجم الخسائر الناجمة عنه.