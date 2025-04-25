عاكسا شقيقته.. عامل يقتل طالب جامعي ويصيب صديقه وسط المارة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طالب جامعي مصرعه، وأصيب صديقه، على يد عامل بعدما وجه إليهما عدة طعنات نافذة بسكين، لإقدامهما على معاكسة شقيقته، بكفر الدوار في محافظة البحيرة.

تبلغ لقسم شرطة، كفر الدوار بحدوث مشاجرة بمنطقة التمليك بدائرة القسم ووجود متوفي ومصاب، بالانتقال تبين وفاة "عماد م.س" 21 عاما، طالب بكلية النظم والمعلومات ومقيم منطقة الحدائق.

بسؤال الشهود، تبين أنه أثناء استقلال المجنى عليه ومرافقه دراجة بخارية تصادف مرور فتاتين فأقدما على معاكستهما، وهو ما دفع شقيق إحداهما ويدعى "محمود .م.ع" 19 عاما، عامل بسوبر ماركت إلى التعدي على المجني عليه وقتله وأصاب صديقه، وسط المارة وفر هاربًا.

تمكن ضباط المباحث بالتعاون مع ضباط مديرية أمن مطروح من ضبط المتهم ووالد الفتاة الأولى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.