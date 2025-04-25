وفاة موظف خلال أداء صلاة الجمعة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لفظ موظف بالإدارة الزراعية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، أنفاسه الأخيرة، أثناء أدائه صلاة الجمعة بمسجد أبوريد بقرية أطواب.

كان المصلون تفاجئوا بسقوط "جيوشي.ع.ع"، مقيم بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى، مغشيا عليه في صلاة الجمعة، فأسرع المصلون بنقله إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه فارق الحياة.

وفي السياق، عبر أهالي قرية أطواب عن حزنهم الشديد، مؤكدين أنه كان يتمتع بدماثة الخلق، والسيرة الطيبة، وأشاروا إلى أن حسن خاتمته لم تكن من فراغ بل نتيجة أعماله الطيبة.