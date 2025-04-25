مصرع طفلة في حريق منزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها متأثرًة بإصابتها في حريق منزل بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها قبل امتدادها لمنازل أخرى مجاورة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في منزل ووجود متوفي دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في منزل ملك المدعو أحمد محمد رضوان وشقيقه "حسان".

نتج عن الحريق مصرع الطفلة روضة أحمد محمد رضوان 10 سنوات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات المنزل، ونفوق عدد من رؤوس الماشية، وكمية من الطيور المنزلية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.