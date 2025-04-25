حيوان مفترس يعقر 6 أشخاص في المنيا

المنيا - جمال محمد:

أُصيب ستة أشخاص، مساء الخميس، إثر تعرّضهم للعقر من حيوان مفترس بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتمّت مطاردته من قِبل الأهالي وقتله.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا ببلاغ من أهالي قرية تندة التابعة لمركز ملوي، يفيد بتعرّض ستة أشخاص لهجوم من حيوان مفترس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقّي العلاج والأمصال اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

كما تمكّن الأهالي من القضاء على الحيوان، وتم التحفظ عليه من قِبل الطب البيطري بالمركز، مع استمرار متابعة المنطقة وتمشيطها تحسبًا لوجود أي حيوانات مفترسة أخرى.