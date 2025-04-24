إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي، لذا جرى إحداث طفرة كبيرة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في سيناء، إضافة إلى جهود تنمية سيناء ووضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة تحقيقها وفقًا لرؤية مصر2030.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية في بيان اليوم، أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء تمكنت من تقديم 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة من خلال 27 منشأة صحية تابعة للهيئة وفق معايير الجودة العالمية، منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية ، وصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى التي تخطت 13.000 تدخل جراحي، باستخدام أحدث التقنيات وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وبنسب نجاح عالمية، والمنتفع لا يتكلف أكثر من 450 جنيه كنسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية والبالغ عدد 6 منشآت تغطي كافة أنحاء جنوب سيناء، بإجمالي 400 سرير بمستشفيات "شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، الطور المصغر، مجمع الفيروز الطبي، سانت كاترين، طابا"، وتنوعت ما بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة.

وتابع: وتخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة 140.000 مواطن، فيما تخطت نسبة إجراء الفحص الطبي الشامل بالمحافظة الـ 65%، كما تخطت خدمات طب الأسرة 400 ألف خدمة قدمتها منشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء.

وأكد أن عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمعتمدة مبدئيًا وكليًا بجنوب سيناء بلغت 20 منشأة، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا العالمية، مشيرًا إلى أن تكلفة تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء بلغت 3.280 مليار جنيه، شاملة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الهيئة بصدد إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة، لافتًا إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، وتضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وتعد المستشفى الحكومي الوحيد بجنوب سيناء الذي يوفر أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT"، للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية، وكذلك علاج حالات إصابات الرياضيين كما أعطى جهاز الهايبرباريك نتائج مذهلة في علاج الوافدين الأجانب في سرعة التئام الجروح.

كما أكد أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في مصر حاصل على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI" والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وعلى رأسهم شرم الشيخ الدولي في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.