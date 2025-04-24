"مكنش طرف".. مصرع شخص بطلق ناري في مشاجرة بكفر الزيات

الغربية ـ مروة شاهين:

لقي شخص مصرعه بطلق ناري بالخطأ أثناء مروره بالشارع حال نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين 3 أشخاص، بقرية كفور بلشاي، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، ببلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص تسببت في وفاة أحد المارة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين 3 أشخاص، وهم: "محمد .ع" و "محمد. ص"و "عبد المنعم.ح" بسبب خلافات مالية بينهما، توفي على أثرها أحد المارة ويدعى "رامي. م. ال" في العقد الثالث من العمر، بطلق ناري في الجانب الأيمن من الصدر، على يد الأول وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وجرى القبض على الـ3 متهمين، ومصادرة الأسلحة النارية المستخدمة وهي عبارة عن بندقية آلية وسلاح خرطوش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.