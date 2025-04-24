أبو حطب لأشمون والزرقاني للشهداء.. محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات محدودة

المنوفية- أحمد الباهي:

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، قرار رقم 656 لسنة 2025 بشأن حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تضمنت نقل طارق عبده أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ونقل وليد سالم السيد أبو سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيساً لحي غرب شبين الكوم، ونقل محمد طلعت الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، كما تقرر تصعيد ياسر عبد الستار سالم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيساً لحي شرق شبين الكوم.

جاء ذلك عقب صدور قرار وزير التنمية المحلية اليوم بتعيين اللواء عبدالله الديب سكرتير عام محافظة المنوفية، والمحاسب خالد النمر سكرتيرًا مساعدًا.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة وتسريع معدلات الأداء بكافة الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وكذا التواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام.

وأكد أن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.