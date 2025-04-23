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وقع أثناء الحصة.. بيان رسمي يكشف تفاصيل وفاة "يوسف" داخل مدرسته الإعدادية بالبحيرة

03:51 م الأربعاء 23 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

كشف بيان صادر عن محافظة البحيرة تفاصيل وفاة الطالب يوسف محمد البستاوي، بمدرسة عبد المنعم رياض، التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية، خلال اليوم الدراسي.

وذكر البيان أن الطالب وافته المنية قبل ظهر اليوم الأربعاء ،بأحد مستشفيات دمنهور عقب تعرضه لحالة إغماء أثناء إحدى الحصص الدراسية أمام زملائه بالمدرسة.

وأشار البيان إلى استدعاء سيارة إسعاف ونقله لأحد المستشفيات، إلا أنه لم تجد كافة المحاولات التي بذلت لإنعاش القلب.

وقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة العزاء لأسرة الطالب آملين أن يتغمده الله برحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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وفاة طالب البحيرة مدرسة عبد المنعم رياض
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