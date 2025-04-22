هرب من الحر ليموت غرقًا.. مصرع شاب في مياه بحر السعدية في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه بحر السعدية أمام مصنع العالمية للمكسرات بأبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم انتشال جثمانه بواسطة رجال الإنقاذ النهري.

تلقى مركز شرطة أبو حماد إخطارًا يفيد بغرق شاب في مياه بحر السعدية، وعلى الفور تحركت قوات الإنقاذ النهري، حيث تم انتشال الجثمان وتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح الأهالي الذين أبلغوا عن الواقعة أن الشاب كان قد قصد الاستحمام في مياه البحر هربًا من موجة الحر، إلا أنه لقي حتفه غرقًا ولفظ أنفاسه الأخيرة.