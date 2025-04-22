هرب من الحر إلى الموت.. مصرع شخص غرقا في مياه النيل ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه غرقا، أثناء السباحة في مياه النيل، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتعرض "ع.ز.م"، للغرق في مياه النيل بالقرب من قرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وبتكثيف البحث جرى انتشال الجثمان من مياه النيل بالقرب من قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.