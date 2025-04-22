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إصابة 3 طالبات بتسمم غذائي داخل إحدى المدارس في بني سويف

03:20 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 طالبات باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهن رقائق بطاطس فاسدة، داخل إحدى المدارس الثانوية التجارية ببني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "منى.أ.س"، 17 عامًا، و "أشرقت .أ.ج،"17 عامًا، و "مريم.أ.ص"، 17 عامًا، إلى المستشفى، مصابات بمغص، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهن رقائق بطاطس فاسدة داخل إحدى المدارس الثانوية التجارية.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن، وحجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

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