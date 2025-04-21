الشباب والرياضة: 70 ألفًا احتفلوا بشم النسيم في مراكز شباب الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبلت مراكز الشباب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، أكثر من 70 ألف من الأسر وأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية في تجمعات حاشدة للاحتفال بيوم شم النسيم.

وشهدت الفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بالتعاون مع الهيئات المختلفة، عروضاً فنية ورياضية وثقافية جذبت الصغار والكبار في أجواء مفعمة بالبهجة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز دور مراكز الشباب كمنصات مجتمعية تسهم في التنمية الثقافية والرياضية، وتتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لدعم تمكين الشباب، وتعزيز الانتماء الوطني، وتحسين جودة الحياة.

وأضافت "الشريف" في تصريح صحفي؛ أن الاحتفالات أنشطة متنوعة، منها ورش فنية للأطفال، مسابقات رياضية وثقافية، وعروض ترفيهية. وجاءت الفعاليات بإشراف وكيل المديرية للشباب ومعاوني وكيل الوزارة ومدير الإدارة العامة للشباب ومدير إدارة الطلائع.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى أن هذه المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بهدف تنشيط دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية شاملة تستهدف كافة الفئات العمرية، وتنشر البهجة والطاقة الإيجابية بين المواطنين.