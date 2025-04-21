أجواء ربيعية واحتفالات بشم النسيم في حدائق أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات في محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، توافدًا لافتًا من الأسر احتفالًا بعيد شم النسيم، وسط أجواء ربيعية مبهجة.

حرص المواطنون على اصطحاب أطفالهم إلى حديقة الفردوس وحديقة أبوتيج، حيث تنوعت مظاهر الاحتفال بين الجلوس على المسطحات الخضراء، ولعب الأطفال في الملاهي، والتقاط الصور التذكارية.

رافق اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الحدائق العامة، بهدف الاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الزائرين، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، في إطار سياسة المحافظة لتعزيز التفاعل المجتمعي وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للاحتفالات.

وأكد المحافظ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير أجواء الاحتفال، من خلال تأمين الحدائق، ونشر فرق الإسعاف والطوارئ الطبية، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، إلى جانب تعزيز الانتشار المروري لضمان السيولة في الشوارع الرئيسية والمحيطة بمناطق التنزه.

كما شدّد أبو النصر على متابعة مواقف سيارات الأجرة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والصيانة ومتابعة الخدمات طوال اليوم، فضلًا عن تعزيز التواجد الأمني والإداري داخل الحدائق.

ولتسهيل التواصل مع المواطنين، أعلنت المحافظة تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، مرتبطة بغرف عمليات فرعية في المديريات والمراكز، لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر الرقم (114)، أو الخطوط الأرضية (2135858/088 - 2135727/088)، بالإضافة إلى تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو من خلال البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg.