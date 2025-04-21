مقتل شاب على يد صديقه في طهواي المنوفية.. والشرطة تضبط المتهم

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب على يد صديقه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بالواقعة، وتحركت قوة من وحدة مباحث أشمون إلى موقع الحادث، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم ويدعى "ح. ح." ويبلغ من العمر 45 عامًا، فيما تم استدعاء الطبيب الشرعي لمعاينة جثمان الضحية، ويدعى "باسم. م. س." ويبلغ من العمر 35 عامًا، وذلك تمهيدًا لنقله إلى مستشفى أشمون العام تحت إشراف النيابة العامة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.