السكرتير العام لمحافظة المنوفية يتفقد متنزهات شبين الكوم في شم النسيم

المنوفية- أحمد الباهي:

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف المتابعة الميدانية للحدائق والمتنزهات العامة خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، اليوم بجولة تفقدية لعدد من الحدائق الرئيسية بشبين الكوم.

رافق السكرتير العام خلال الجولة طارق أبو حطب، رئيس حي غرب شبين الكوم، حيث شملت الزيارة حديقتي مصر و30 يونيو الواقعتين بنطاق الحي.

وهدفت الجولة إلى متابعة سير العمل والوقوف على الجاهزية الكاملة للحدائق، ومستوى النظافة والتجميل، وجودة الخدمات المقدمة للزوار، بالإضافة إلى التأكد من توافر الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون لقضاء أوقات ممتعة وآمنة.

من جهته، أكد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية على مدار اليوم، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة.

وشدد على متابعة استقبال المواطنين في الحدائق والمتنزهات بالتزامن مع احتفالات الربيع، بالإضافة إلى استمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمحال العامة التي تبيع اللحوم والأسماك، وذلك لضبط أي سلع فاسدة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أكد المحافظ على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أي معوقات في الخدمات أو حالات الطوارئ، مع الربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

ويهدف ذلك إلى سرعة التعامل الفوري مع أي مستجدات لتيسير الأمور على المواطنين وضمان عدم تعكير صفو احتفالاتهم بعيد الربيع.