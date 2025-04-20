جبس يسقط وحياة مسن تتدهور.. ماذا جرى في التأمين الصحي بدسوق؟

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، عن تدهور الحالة الصحية لمسن ستيني نُقل إلى مستشفى كفر الشيخ العام ودخل العناية المركزة، وذلك بعد إصابته بتهتك في الرأس إثر سقوط قطعة جبس عليه من مبنى التأمين الصحي بدسوق أثناء انتظاره للحصول على الخدمة.

وأكد المصدر أن الضحية، نبيل فهمي نويجي (65 عامًا)، نُقل إلى المستشفى العام لاستكمال علاجه في قسم العناية المركزة بعد سوء حالته الصحية وتفاقم إصابته بجرح متهتك في فروة الرأس بطول 12 سنتيمترًا.

وفي السياق ذاته، أكد ماهر نويجي، محام وأحد أقارب الضحية، أن الواقعة تعد إهمالًا واضحًا من قبل المسؤولين في منظومة التأمين الصحي بدسوق، بسبب عدم توفير أماكن استراحة مناسبة لكبار السن والمرضى المنتفعين بالخدمة، مما يضطرهم للجلوس في ساحات المبنى وتعريضهم للخطر وظروف الطقس المختلفة.

وكانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية، رصدت وصول المسن مصابًا إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن الإصابة ناتجة عن سقوط قطعة جبس من الطابق الخامس بالمبنى المستأجر للتأمين الصحي بدسوق.