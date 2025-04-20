القبض على المتهمين في واقعة الاعتداء على محصل ترام الإسكندرية وعقره بكلب شرس

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، القبض على 3 متهمين بالاعتداء على محصل بهيئة النقل العام في ترام الإسكندرية، ما أدى إلى إصابته بجروح إثر تعرضه للضرب والسحل وعقره بكلب كان بحوزة أحدهم.

وكشف مصدر بهيئة النقل العام تفاصيل الواقعة، حيث جرت في محطة ترام محمد محفوظ شرق الإسكندرية، عندما حاول المحصل منع مجموعة من الشباب من الصعود إلى الترام بصحبة كلب حرصًا على راحة الركاب؛ إلا أن الشباب أصروا على الصعود.

وأضاف أنه عند اعتراض المحصل لهم، أنزلوه بالقوة من الترام واعتدوا عليه بالضرب، قبل أن يطلق أحدهم كلبه عليه، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

وأوضح أن مجموعة الشباب المتهمين كان عددهم 5 عند حدوث الواقعة، فروا هاربين بعد إطلاق الكلب الذي كان بحوزتهم لمهاجمة المحصل، إلا أن بعض العاملين بهيئة الترام لاحقوهم وتمكنوا من ضبط أحدهم وتسليمه للشرطة فيما تم ضبط اثنين آخرين منهم وتحرير محضر لهم في قسم شرطة سيدي جابر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أنه جرى نقل محصل الترام إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي سياق متصل، كشف اللواء أحمد شعبان، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن الواقعة تخضع حاليًا للتحقيقات، حيث تولت الأجهزة الأمنية بقسم سيدي جابر متابعة القضية بعد القبض على المتهمين.

وأضاف شعبان أن المحصل تلقى الرعاية الصحية المناسبة، وبدأ في أخذ أول جرعة من مصل العقار مساء أمس، على أن يتم استكمال بقية الجرعات تباعًا. وأشار إلى تضامن مسؤولي الهيئة معه، من خلال تكليف فريق قانوني لدعمه.

كما أكد شعبان أن حركة الترام لم تتأثر بالواقعة، حيث استمرت الخدمات بشكل طبيعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور حدوث الاعتداء. وجارٍ عرض المتهمين على النيابة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.