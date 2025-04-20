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إيصالات أمانة وصور مخلة.. فتاة تنجب سفاحًا من زوج والدتها بالإسكندرية

12:55 م الأحد 20 أبريل 2025

سجن - تعبيرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

قررت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، حبس موظف، لاتهامه بهتك عرض ابنة زوجته وحملها منه سفاحًا وتهديدها بصور مخلة، وإكراه والدتها على التوقيع بالإكراه وتزوير محرر رسمي.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه زوجها بالتعدي جنسيًا على ابنتها وحمله منه وتصويرها في أوضاع مخلة وإكراها على توقيع إيصالات أمانة.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين من الفحص زواج المتهم "م.ص" موظف من المدعوة "أ.ع" ربة منزل، في غضون عام 2014، وعاشت معه رفقة ابنتها الطفلة "هـ.م".

وكشفت التحقيقات أنه عقب عام واحد من الزواج، وتحديًا في عام 2015، بدأ المتهم من التقرب من الطفلة التي كان عمرها وقتها نحو 13 عامًا فقط، زاعمًا أنه مثل والدها.

وبحسب والدة المجني عليها، كان المتهم يستغل خروج زوجته من المنزل ويتقرب من المجني عليه ويقوم بأعمال فاضحة إلا أنها كانت تقاومه، وحاول تكرار ذلك أكثر من مرة.

وأكدت والدة المجني عليها في البلاغ، تعدى المتهم على ابنتها جنسيًا وهتك عرضها في عام 2021 عند امامها سن التاسعة عشر وذلك تحت التهديد، وصورها عارية وهددها حال إبلاغ والدتها.

وأضافت أنها اكتشفت الواقعة من ابنتها وعند مواجهة زوجها هددها وأكرهها على التوقيع على إيصالات أمانة في حال إفشاء الأمر بنشر صور ابنتها وحبس الأم بإيصالات الأمانة.

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهم جريمة أخرى إذ تبين حمل المجني عليها سفاحًا وعند وضعها قام بكتابة الطفلة باسم زوجته الأولى بالتزوير في محرر رسمي "شهادة ميلاد" على غير الحقيقة، إلا أن الطفلة توفيت بعد 10 أيام من إنجابها.

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي في القبض على المتهم، وضبط إيصالات الأمانة ومقاطع الصور للمجني عليها على "فلاشة" بحوزته.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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