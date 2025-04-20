إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب شخصان بجروح وكدمات إثر تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية سرسو الدنابيق التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي جراء حادث تصادم وقع في نطاق مركز المنصورة.

و بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة والفحص، تبين إصابة كل من: عماد محمد نصر (23 عامًا) المقيم بقرية الدنابيق، والذي يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالأنف، وعطا الله محمد عوض (35 عامًا) المقيم بذات القرية، ومصاب بكدمات في الجسم والرأس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.