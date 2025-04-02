إعدام 700 كيلو فسيخ فاسد خلال أيام العيد في المنيا

المنيا- جمال محمد:

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية مكثفة على أماكن بيع وتوزيع وتداول المواد الغذائية بالمحافظة، شملت الحملات المرور على 389 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية اللازمة، وتزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن الحملات أسفرت عن تحرير 209 محاضر للمخالفات المضبوطة، وضبط 7 منشآت تعمل بدون ترخيص وتفتقر للاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأضاف أنه تم سحب 80 عينة من المنتجات الغذائية وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 709 كجم من الفسيخ واللحوم وأغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وإعدام 997 لترًا من المشروبات الغازية والعصائر لعدم صلاحيتها.

كما تم ضبط 267 كجم من الأسماك المملحة واللحوم ومنتجات الألبان، و500 لتر من المشروبات الغازية لانتهاء صلاحيتها.