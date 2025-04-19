كدواني يتفقد مطرانيات المنيا ويقدم التهاني بعيد القيامة المجيد -صور

المنيا-جمال محمد:

قدّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زياراته المطرانيات الكنيسة الأرثوذكسية بمراكز مغاغة وبنى مزار ومطاى وسمالوط وأبو قرقاص وملوى.

كما قدم التهنئة إلى مطرانيات مدينة المنيا استهلّها بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا ثم مطرانية الأقباط الكاثوليك و الكنيسة الانجيلية الثانية و اختتم جولته بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة حيث عبّر عن أمنياته بأن تعود هذه المناسبة المباركة على أبناء الشعب المصري جميعاً بمزيد من الخير والسلام والمحبة.

وأكد المحافظ خلال جولته أن مصر ستظل نموذجاً للوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، تجمعهم روابط الأخوّة وأواصر المحبة التي تُميز الشعب المصري عبر العصور، داعياً الله أن يظل وطننا الغالي في أمن واستقرار وازدهار، وأن تتواصل مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار كدواني إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض محافظة المنيا في إطار الجمهورية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها " حياة كريمة " و“بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، وما أحدثته من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وفضيلة الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من مشايخ الأوقاف والأزهر الشريف.