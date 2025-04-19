توريد 8869 طن قمح لصوامع أسوان.. والمحافظ: نستهدف 600 ألف طن

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة لتسهيل عملية توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الإطار، يتابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان عن كثب عمليات استلام القمح في مختلف الصوامع والشون والبناكر المنتشرة في أنحاء المحافظة. وقد بلغت الكميات الموردة حتى الآن 8869 طنًا.

وأشار المحافظ إلى التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بهدف الوصول إلى المستهدف من التوريد وهو 600 ألف طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، والتي تقدر بـ 409 آلاف و547 فدانًا.

وأكد على تكثيف حملات التوعية التي تستهدف المزارعين، بهدف إطلاعهم على التعليمات والإجراءات اللازمة للتوريد، وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية. كما لفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة المشتركة في متابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح بالدرجة المطلوبة من النقاوة، من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

وتفصيلاً للكميات الموردة:

صومعة أسوان: 461.8 طن

صومعة إدفو المركزية: 733.8 طن

بنكر إدفو: 1132.4 طن

صومعة الراجحي: 1030.6 طن

صومعة المفالسة: 4064.2 طن

بنكر المفالسة (إدفو): 1446.2 طن.