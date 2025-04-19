ثعلب يتجول في مركز لعلاج الإدمان.. واقعة طريفة بجامعة الزقازيق

الشرقية – ياسمين عزت:

في واقعة طريفة وغير مألوفة، فوجئ عدد من العاملين داخل مركز العزيمة لعلاج الإدمان التابع لجامعة الزقازيق، بوجود ثعلب يتجول داخل المركز، وتحديدًا بالقرب من آخر بوابة بجوار شارع السلام بمدينة الزقازيق، ما أثار حالة من الدهشة والاستغراب بين الموظفين والمترددين على المركز.

وجرى إبلاغ مديرية أمن الشرقية بالواقعة، حيث انتقلت قوة من الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من الإمساك بالثعلب وسط حالة من الحذر الشديد، خوفًا من أن يكون مفترسًا أو ناقلًا للأمراض.

وجرى تحرير المحضر القانوني اللازم، فيما جرى التحفظ على الثعلب لحين صدور قرار من الجهات المختصة بشأن التصرف المناسب حياله.