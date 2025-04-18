محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

المنيا-جمال محمد:

بعث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا خلالها عن خالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أعاده الله على قداستكم، وعلى الإخوة الأقباط، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق، بالرفعة والتقدم والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة.”

وأكد محافظ المنيا أن أعياد المصريين ستظل نموذجًا لوحدة النسيج الوطني، وروح المحبة والتسامح التي تميز أبناء هذا الوطن، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.

كما وجّه محافظ المنيا، برقيات تهنئة لكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن خالص تمنياته بأن تعود هذه المناسبة المباركة على الجميع بمزيد من الخير والوئام، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والاستقرار.