مصرع 4 أطفال من أسرة واحدة غرقا في مياه النيل ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي 4 أطفال من أسرة واحدة مصرعهم غرقا في نهر النيل بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتعرض 4 أطفال من أسرة واحدة للغرق، وهم دعاء ربيع سالم 15 عامًا، وشقيقها "محمد"، 17 عامًا، وأبناء عمومتهما محمود عيد سالم، 17 عامًا، وريهام ممدوح سالم، 15 عامًا، في مياه النيل، أمام وحدة مرور الفشن من الجهة الغربية، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وانتشال الجثامين.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجار البحث عن الجثامين تمهيدا لنقله إلى مشرحة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة