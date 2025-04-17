خنقه وسرق مصدر رزقه.. المؤبد لمسجل خطر قتل طفلًا طمعًا في 'تروسيكل' بالبحيرة
البحيرة - أحمد نصرة:
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة عشر، بالأشغال الشاقة المؤبدة على عاطل "مسجل خطر" بتهمة قتل طفل، يعمل على تروسيكل لمساعدة والده فى ظروف المعيشة.
كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، على عاطل لإخفاء التروسيكل وهو يعلم بالجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور يحيى عبد المعز الدربالي، وعضوية المستشارين أسامة صالح، و أنس إسماعيل.
ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز كفر الدوار، بالعثور على جثة طفل على إحدى الطرق التابعة لدائرة المركز.
بالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى " فارس أحمد الحبال " 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم عزبة السبعين كفر الدوار، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة" محمد عبد ال ع ب" 32 عامًا.
بضبط المتهم أفاد في اعترافاته باستدراج الطفل بحجة تحميل بعض ثمار الجوافة، من على الطريق الدولي، وخلال السير خنق المجني عليه وألقاه على الطريق، واستولى على التروسيكل.
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