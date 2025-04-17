إعلان

خنقه وسرق مصدر رزقه.. المؤبد لمسجل خطر قتل طفلًا طمعًا في 'تروسيكل' بالبحيرة

04:47 م الخميس 17 أبريل 2025

سجن - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة عشر، بالأشغال الشاقة المؤبدة على عاطل "مسجل خطر" بتهمة قتل طفل، يعمل على تروسيكل لمساعدة والده فى ظروف المعيشة.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، على عاطل لإخفاء التروسيكل وهو يعلم بالجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور يحيى عبد المعز الدربالي، وعضوية المستشارين أسامة صالح، و أنس إسماعيل.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز كفر الدوار، بالعثور على جثة طفل على إحدى الطرق التابعة لدائرة المركز.

بالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى " فارس أحمد الحبال " 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم عزبة السبعين كفر الدوار، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة" محمد عبد ال ع ب" 32 عامًا.

بضبط المتهم أفاد في اعترافاته باستدراج الطفل بحجة تحميل بعض ثمار الجوافة، من على الطريق الدولي، وخلال السير خنق المجني عليه وألقاه على الطريق، واستولى على التروسيكل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات دمنهور البحيرة تروسيكل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خلال ساعات.. خبراء وبنوك يرجحون خفض المركزي للفائدة بهذه النسب
حقيقة منع معتمرين من دخول مطار سفنكس الدولي.. بيان رسمي يكشف التفاصيل
الذهب يتراجع عن مستواه القياسي خلال منتصف تعاملات اليوم