خنقه وسرق مصدر رزقه.. المؤبد لمسجل خطر قتل طفلًا طمعًا في 'تروسيكل' بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة عشر، بالأشغال الشاقة المؤبدة على عاطل "مسجل خطر" بتهمة قتل طفل، يعمل على تروسيكل لمساعدة والده فى ظروف المعيشة.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، على عاطل لإخفاء التروسيكل وهو يعلم بالجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور يحيى عبد المعز الدربالي، وعضوية المستشارين أسامة صالح، و أنس إسماعيل.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز كفر الدوار، بالعثور على جثة طفل على إحدى الطرق التابعة لدائرة المركز.

بالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى " فارس أحمد الحبال " 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم عزبة السبعين كفر الدوار، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة" محمد عبد ال ع ب" 32 عامًا.

بضبط المتهم أفاد في اعترافاته باستدراج الطفل بحجة تحميل بعض ثمار الجوافة، من على الطريق الدولي، وخلال السير خنق المجني عليه وألقاه على الطريق، واستولى على التروسيكل.