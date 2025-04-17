قنا تُسرّع الخطى لإنهاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بالترامسة -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة، وذلك خلال استقباله المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب المهندس أسامة شكري، رئيس قطاع المشروعات بالجهاز، والمهندس عادل المليجي، رئيس الإدارة الهندسية، وأعضاء فريق شركة الصعيد للمقاولات، وعدد من رؤساء القطاعات الخدمية والقيادات التنفيذية المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أعمال المرافق الخاصة بالمشروع، والتي تشمل قطاعات الكهرباء، والطرق والكباري، والمياه، والصرف الصحي، وذلك في إطار الحرص على تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات الفنية، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة يضم عددًا من المكونات الأساسية، منها مبنى إداري، ومسجد، ونقطة شرطة، ونقطة إسعاف، وغرف خدمية، إلى جانب 7 غرف أمن، وسور خارجي، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 412 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إقامة منطقة حرفية متطورة، تراعي المعايير البيئية وأسس الأمن والسلامة المهنية، في الظهير الصحراوي لمنطقة الترامسة، بما يُعزز مناخ الاستثمار ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في رفع معدلات التنفيذ، من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة.