محافظ أسيوط يتابع عمليات توريد القمح ويؤكد على سرعة صرف مستحقات الموردين -صور

أسيوط - محمود عجمي:

قام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال توريد القمح لموسم 2025 في صوامع شركة مطاحن مصر الوسطى بحي شرق مدينة أسيوط، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف طن. تأتي هذه الجولة في إطار الحرص على انتظام عمليات التوريد وتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافق المحافظ خلال الجولة خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندس خميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس أحمد عشماوي، المدير التنفيذي لصوامع مصر الوسطى، بالإضافة إلى عدد من قيادات مديريتي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء.

تفقد المحافظ كافة مراحل الاستلام والتخزين، واطلع على كفاءة التشغيل، كما تابع أعمال غرف التحكم الملحقة بالصوامع لضمان سير عمليات التوريد بشكل منضبط وآمن من لحظة دخول المحصول وحتى إيداعه بمواقع التخزين. واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات وتحديد درجات نقاء القمح، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين.

وأكد المحافظ أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره المحصول الاستراتيجي الأهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا وتتابعه ميدانيًا وعلى مدار الساعة، ولن تدخر جهدًا في تأمين موسم التوريد وتوفير المناخ الملائم لنجاح المنظومة. وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان انتظام وانسيابية التوريد دون معوقات، تحقيقًا لرؤية الدولة في تعزيز أمنها الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أبوالنصر أن المحافظة استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح عبر 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعًا على مستوى المراكز والمدن، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 160 ألف طن، بما يضمن تيسير استقبال المحصول وتخفيف الأعباء على المزارعين، مع تطبيق أعلى درجات الانضباط في إدارة المنظومة.

ووجه المحافظ بضرورة تذليل كل المعوقات التي يمكن أن تعوق عملية استلام محصول القمح لموسم 2025 في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد. كما شدد على إحكام الرقابة على حركة النقل داخل وخارج المحافظة ومنع أي تداول غير رسمي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية ومباحث التموين والإدارة العامة للمرور، وإعداد بيان يومي بكميات الأقماح المستلمة ومتابعة ذلك من خلال مركز العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت عن أرقام الخطوط الساخنة بغرفة عمليات المحافظة وهي (114) و(2135858/ 088) أو (2135727/ 088) لاستقبال أية شكاوى على مدار 24 ساعة، أو إرسال الصور والشكاوى عبر برنامج تليجرام على رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.