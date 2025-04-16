توريد واستلام 3334 طن قمح بصومعة المفالسة في أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بدء توريد واستلام القمح المحلي بكمية وصلت إلى 3334 طنًا بصومعة المفالسة بإدفو.

ووجه بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز لاستلام الكميات الموردة من القمح بالصوامع والشون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم التوريد واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي بالجودة العالية المطلوبة، في ظل المتابعة اللحظية من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

جدير بالذكر أن مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة، قامت بتجهيز وتعقيم وتطهير المواقع التخزينية لتستقبل كميات القمح الموردة داخل صومعة أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة إدفو المركزية بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر المفالسة 15 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن.