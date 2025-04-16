إعلان

توريد واستلام 3334 طن قمح بصومعة المفالسة في أسوان (صور)

06:13 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    توريد واستلام 3334 طن قمح بصومعة المفالسة في أسوان (5)
  • عرض 6 صورة
    توريد واستلام 3334 طن قمح بصومعة المفالسة في أسوان (3)
  • عرض 6 صورة
    توريد واستلام 3334 طن قمح بصومعة المفالسة في أسوان (2)
  • عرض 6 صورة
    توريد واستلام 3334 طن قمح بصومعة المفالسة في أسوان (1)
  • عرض 6 صورة
    توريد واستلام 3334 طن قمح بصومعة المفالسة في أسوان (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بدء توريد واستلام القمح المحلي بكمية وصلت إلى 3334 طنًا بصومعة المفالسة بإدفو.

ووجه بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز لاستلام الكميات الموردة من القمح بالصوامع والشون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم التوريد واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي بالجودة العالية المطلوبة، في ظل المتابعة اللحظية من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

جدير بالذكر أن مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة، قامت بتجهيز وتعقيم وتطهير المواقع التخزينية لتستقبل كميات القمح الموردة داخل صومعة أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة إدفو المركزية بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر المفالسة 15 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان القمح المحلي الرئيس عبد الفتاح السيسي توريد واستلام القمح المحلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة